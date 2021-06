Die Debatte um die Parkregelungen in Landau läuft. Der Parkdruck vor allem in Innen- und Südstadt soll nach Plänen der Verwaltung reduziert werden – auch über die Abschaffung des Anwohnerparkens. Dagegen wehren sich große Teile der Opposition – unter anderem die Freien Wähler. Mit Sicherheit werde das nicht gelingen, teilt die Fraktion mit. „In der ländlichen Region“, heißt es in der Mitteilung, „geht nur allzu oft nichts oder zu wenig, wenn man kein Auto hat.“ An der Kostenschraube zu drehen, sei unsozial. Stattdessen fordern die Freien Wähler ein zentrumsnahes Parkhaus – zusätzlich zu den beiden Parkhäusern, die es in direkter Nähe der Fußgängerzone bereits gibt. Sinnvoll sei ein Parkdeck auf dem Uni-Parkplatz, der dem Land gehört. Das hat die FWG schon mehrfach vorgeschlagen.

Parkhaus für die Südstadt

Zusätzlich erinnert die Fraktion an ihren Vorschlag, in der Südstadt, genauer: Hartmannstraße Nähe Cornichonstraße ein Parkhaus zu errichten. „Der nervige Parksuchverkehr, nervig für Fahrer und Anwohner, kann durch zentrale Parkhäuser vermieden werden und Landau wird nicht von seinem Umland abgeschnitten.“ Denn es sei zu befürchten, dass es nach der von der Stadt vorgeschlagenen Regelung mehr Suchverkehr geben werde.