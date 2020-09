Es könne nicht sein, dass die Landesregierung in den Schulbussen die Abstandsgebote aufhebe, nur um Geld für zusätzliche Busse einzusparen. Das sagt der Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 50/Landau, Bernd Ließfeld. Er hält die Aufhebung der Abstandspflicht im Schulbus für einen unzumutbaren Zustand und spricht von einem Schlag ins Gesicht für das Gesundheitswesen. Nach seiner Einschätzung ist die Lage in den Bussen schon seit Jahren unbefriedigend; die Busse seien morgens überfüllt, und eine eigentlich erforderliche Anschnallpflicht gebe es nicht. Aufgrund von Corona bestehe nun sogar die Gefahr, dass sich in Familien viele kleine Hotspots bilden.