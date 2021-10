Die FWG-Fraktion im Landauer Stadtrat betont, dass sie im Hauptausschuss nicht gegen den Förderantrag „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ hat. Denn: Dieses weitgefasste Thema bespreche man in Landau so oder in ähnlicher Form immer wieder – und vor nicht allzulanger Zeit gab es zur Innenstadtentwicklung und Mobilität eine Videokonferenz, erläutert Wolfgang Freiermuth. „Die Corona-Pandemie hat Parkplätze in Landau leer stehen lassen und das ist teilweise immer noch so“, sagt der FWG-Stadtrat. Der Trend zum Onlinehandel habe zugenommen, die Folgen für den Landauer Einzelhandel würden sich erst in der Zukunft vollständig zeigen. Dieses Problem sei von höherer Stelle gesehen worden – und deshalb sei das Förderprogramm aufgelegt worden. „Deshalb sollte die Stadt Landau ihr Interesse an dem Projekt bekunden – die Freien Wähler unterstützen die Vorgehensweise der Stadt. In diesem Fall wären wir schlecht beraten, wenn wir eine Förderung nicht in Anspruch nehmen würden – die Probleme sind zu offensichtlich“, argumentiert der Mörzheimer.

Kommune könnte trotz Förderung finanziell überlastet werden

Die Freien Wähler erhöben für sich den Anspruch, besonders sparsam beim Geldausgeben zu sein. Fördermittel dürfe man grundsätzlich kritisch sehen – es handele sich auch um Geld der Bürger. „Förderungen vom Bund oder vom Land gehen in aller Regel mit finanziellen Eigenverpflichtungen einer Kommune einher, die der Geldgeber verlangt und was auch sinnvoll ist. Doch in der Folge können die finanziellen Gesamt-Belastungen so groß werden, dass eine Kommune, trotz Förderung, finanziell überlastet ist“, warnt Freiermuth.

Die RHEINPFALZ hatte in der gestrigen Ausgabe unter der Überschrift „Opposition lehnt Fördermittel ab“ berichtet, dass Teile der Stadtratsopposition im Hauptausschuss die Förderung durch die Bundesmittel abgelehnt haben.