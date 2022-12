Zum Jahreswechsel ist es soweit: Aus der Universität Landau und der Technischen Universität Kaiserslautern wird ab dem 1. Januar die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, kurz: RPTU. Entsprechende Banner, die die Fusion ankündigen, hängen schon seit Mitte November in der Landauer Fußgängerzone, wie hier in der Markstraße. Nun sind es noch fünf Tage, bis die präsidiale Doppelspitze aus Arnd Poetzsch-Heffter (TU Kaiserslautern) und Gabriele Schaumann (Universität Landau) in eine gemeinsame Zukunft startet. Wie sie auf der Homepage „Startklar“ ankündigen, freuen sie sich auf die Zeit „mit ersten gemeinsamen Forschungsprojekten und innovativen Ideen für neue Studienprogramme, mit einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Leitbild, das uns in eine spannende Zukunft führen kann.“