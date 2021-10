Im Sommer „gastierte“ Sabine de la Osa zweieinhalb Monate mit ihrem Pop-up „Fusion 1831 Weingut Sauer“ in der Nußdorfer Vinothek. Gemeinsam mit Küchenchef Holger Schmidt hat sie jetzt einen neuen Speiseplan zusammengestellt, den sie in Gleisweiler offeriert. Ab Freitag wird sie gemeinsam mit ihrem Team für ein halbes Jahr die Zelte im Landgasthof Zickler aufschlagen, einem alteingesessenen Betrieb, der bislang als Hotel Garni geführt wurde. „Unser Pachtvertrag läuft auf sechs Monate“, berichtete die ehemalige Geschäftsführerin des Landauer Hotels Soho. Schmidt steht für eine bodenständige Küche, die vom Flammkuchen bis zu Fisch- und Fleischgerichten reicht, auch Vegetariern und Veganern Angebote macht. Die gastliche Stätte auf Zeit firmiert unter „Fusion Zickler 1831“ in der Kirchgasse in Gleisweiler und ist Montag und Dienstag ab 17 Uhr geöffnet, Donnerstag bis Sonntag ab 12 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.