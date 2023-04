Von einer Tierrettung der besonderen Art berichtet die Polizei. Am Sonntag Nachmittag meldete demnach eine aufmerksame Zeugin aus dem Kreis Südliche Weinstraße, dass sie am Ortsausgang Oberhausen, Richtung Hergersweiler, fünf Fuchswelpen gefunden hat. Das Muttertier wurde unweit des nahe gelegenen Fuchsbaus gefunden, doch es war tot. Die tierliebe Anruferin hatte bereits die Tierrettung Rhein-Neckar verständigt, berichtet die Polizei. Die Tierrettung nahm sich der Jungtiere an. Die Rettung der jungen Füchse gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht, da diese aus einem Kanalschacht geborgen werden mussten. Der Einsatz hat sich jedoch gelohnt, heißt es im Polizeibericht, denn nach vielen Stunden gelang es, alle fünf Welpen zu retten.