Vier Bäume müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht auf dem Fußweg zum Evangelischen Trifels-Gymnasium in Annweiler gefällt werden. Das hat ein Gutachten ergeben, auf das die Stadt hinweist. Die Maßnahme werde mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises abgestimmt. Die Baumstümpfe der gefällten Gehölze sollen möglichst als stehendes Totholz erhalten werden. Weiterhin wird an zehn Bäumen Totholz entfernt. Die Kroneneinkürzungen an vier Gehölzen werden auf den späteren Rodungszeitraum verschoben. Nach der Maßnahme kann der derzeit gesperrte Weg zur Einrichtung wieder gefahrlos betreten werden.