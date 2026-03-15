Dreck und Schmutz: Der Winter hat auch in der Landauer Fußgängerzone seine Spuren hinterlassen. Am Montag wird die Innenstadt mit einem Spezialfahrzeug gereinigt.

Frühjahrsputz in der Landauer Innenstadt: Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) startet am Montag, 16. März, um 8 Uhr mit der Reinigung der Fußgängerzone. Das Spezialfahrzeug „Schrubbdeck“ säubert bis Donnerstag rund 15.000 Quadratmeter Pflasterfläche in der Marktstraße, Kronstraße, Gerberstraße sowie am Stiftsplatz, wie der EWL angekündigt hat. Mit rotierenden Bürsten, Wasser und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel entfernt das Fahrzeug hartnäckige Verschmutzungen wie Kaugummis.

Zusätzlich reinigen EWL-Kehrmaschinen weitere Bereiche der Innenstadt. Schwer zugängliche Stellen, etwa unter Sitzbänken oder bei Papierkörben, wurden zuvor mit Hochdruckreinigern gesäubert. Um die Effizienz zu erhöhen, bittet der EWL Anlieger, Auslagen und Bestuhlung vorübergehend beiseitezuräumen. Das erleichtere die Reinigung und optimiere die Ergebnisse, heißt es. Der EWL-Frühjahrsputz wird ergänzt durch die wöchentliche Straßenreinigung, bei der rund 120 Kilometer Straßen und 40.000 Quadratmeter Fläche gereinigt werden.