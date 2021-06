„Neue Regel – von 11 bis 18:30 Uhr bitte schieben.“ So verkünden es die 16 Plakate, die seit wenigen Tagen in der Landauer Innenstadt hängen. Im Zuge der Neuordnung ihrer Innenstadtmobilität hat die Stadt die Regelung eingeführt, dass Radfahrer montags bis samstags von 11 bis 18.30 Uhr ihr Rad in der Fußgängerzone schieben müssen. Ausgenommen sind Kinder unter zehn Jahren sowie deren Begleitperson. Ferner ist Fahren statt Schieben auch in der Theaterstraße als wichtiger Radwegeverbindung und im Bereich des Stiftsplatzes erlaubt.

„Viele Menschen sind sich dieser Regel offenbar noch nicht bewusst“, hat Verkehrsdezernent Lukas Hartmann beobachtet. „Daher sollen die neuen Plakate jetzt für Aufklärung sorgen.“ Bei Verstößen wird das städtische Ordnungsamt zunächst das Gespräch suchen und dann nach wenigen Wochen diese schlussendlich auch ahnden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.