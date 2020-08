Die Fußgängerzone wird für Radfahrer erst im Laufe der kommenden Woche – und nicht bereits in dieser – gesperrt. Das teilt Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Radfahrern soll tagsüber das Fahren in der Fußgängerzone verboten werden. Es gibt Ausnahmen: Zum einen bleibt es sonntags erlaubt, zum anderen sollen Kinder unter zehn Jahren und Eltern, die sie begleiten, auch weiterhin durch die Zone fahren dürfen. Der Radverkehr soll künftig über Waffen-, Reiter- und Königstraße fahren. Grund für die Verzögerung: Es müssten viele Schilder getauscht werden – das sei nicht so schnell zu machen, sagt Hartmann. Mitte Juli hatte die Stadt angekündigt, dass die Sperrung in der Woche vom 17. bis zum 22. August in Kraft treten soll.

Ergänzung



In einer früheren Version dieses Textes fehlte die Information, dass auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad begleiten, weiterhin durch die Fußgängerzone mit dem Rad fahren dürfen. Wir haben die Textstelle ergänzt.