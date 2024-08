In der Landauer Fußgängerzone auf Höhe New Yorker hat ein 59-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen eine Laterne erwischt. Beim Rangieren riss sie der Laster aus ihrer Verankerung heraus, wie die Polizei berichtet. Die verständigte Stadtverwaltung ließ sie gleich entfernen. Aktuell ist die Gefahrenstelle mit einem Warnpfosten gesichert. Die Straßenlampe soll repariert werden, so die Pressestelle der Stadt auf Anfrage.