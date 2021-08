Die Freien Wähler Landau lehnen eine Zufahrtsregelung zur Fußgängerzone nach dem Vorbild von Radolfzell am Bodensee ab. Dies stelle lediglich einen unnötigen Verwaltungsaufwand dar und erzeuge nur unnötige Gebühren, ändere aber nichts am Verkehrsaufkommen. Denn Sozialdienste müssten ihrer Arbeit nachgehen und dazu in die Fußgängerzone einfahren, erklärt der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Freiermuth. Wie wiederholt berichtet, will die Stadtverwaltung eine rechtssichere Lösung, nachdem es wiederholt Beschwerden über Knöllchen gegeben hatte, weil Menschen außerhalb der Anlieferzeiten, aber mit mehr oder weniger gutem Grund in die Fußgängerzone gefahren waren. Neben Pflegediensten hatte das Apotheken-Lieferfahrzeuge und auch einen Taxifahrer getroffen, der eine behinderte Patientin zu einem Arzt gefahren und in die Praxis begleitet hatte. Der Vorschlag, nach dem Vorbild von Radolfzell zu verfahren, war von der SPD gekommen. Obwohl die Sozialdemokraten nur das Verfahren gelobt hatten, war ihnen vorgeworfen worden, Anlieger abkassieren zu wollen. Denn in Radolfzell müssen Pflegedienste nur 25 Euro Bearbeitungsgebühr für eine Jahreserlaubnis berappen, aber Anlieger werden mit zwölf Euro pro Fahrt zur Kasse gebeten.