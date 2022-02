Saniert, aber schon wieder gesperrt: So präsentiert sich der Fußgängersteg in der Bachgasse über die Queich beim Universumkino. Das 2006/07 bei der Neugestaltung des Queichufers gebaute Fußgängerbrückchen war bereits vor gut einem Jahr wegen Sanierungsarbeiten über Wochen gesperrt. Damals hatten die Stahlträger unter den Holzbohlen von Rost befreit und neu gestrichen werden müssen. Die Stadt will vermeiden, dass dies wieder passiert. Nach Angaben der Verwaltung hatte Streusalz das Metall angegriffen. Um dem vorzubeugen, bleibt der Steg nun über die Wintermonate gesperrt, damit auch nicht gestreut werden muss. Sobald die Witterung es zulässt, wird der Steg wieder geöffnet.