Die Fußgängerbrücke, die die Hartmannstraße mit der Merowingerstraße über die Bahngleise im Süden Landaus verbindet, wird ab Donnerstag abgerissen. Das teilt die Stadtverwaltung kurzfristig mit. Zunächst werde der Kran im Norden aufgebaut und rund ein Drittel der Brücke abgehoben. Das beginne am Donnerstag ab 21.30 Uhr. Danach werde der Kran abgebaut und auf der Südseite in der Merowingerstraße wieder aufgebaut. Weil das so lange dauere, gehe es mit den beiden anderen Dritteln in der Nacht von Freitag auf Samstag weiter – ebenfalls ab 21.30 Uhr. Die eigentlich für das zweite Quartal 2025 geplanten Arbeiten hätten durch Anpassungen im Bauablauf vorgezogen werden können, berichtet die Verwaltung.

Wie berichtet wird die 1,5 Meter enge Brücke durch einen vier Meter breiten Neubau ersetzt, der auch von Radfahrern genutzt werden könne. Auch zwei Kinderwagen sollten einander passieren können, hieß es in der Ankündigung. Für die Dauer der Bauarbeiten empfiehlt die Stadt Fußgängern und Radfahrern, die Eutzinger Straße, die Otto-Kießling-Straße, die Wirth-Allee und die Bürgerstraße zu nutzen. Der Brückenneubau soll rund 1,36 Millionen Euro kosten – davon übernimmt der Bund rund 750.000 Euro.