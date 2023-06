Die Trappengasse in Landau kann ab sofort wieder von Fußgängern genutzt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Zuvor war die Gasse, die den Rathausplatz mit der Königstraße verbindet im Bereich der Hausnummer 2 seit Anfang April gesperrt, da ein Gebäude in Privatbesitz nicht mehr standsicher war. Inzwischen ist das einsturzgefährdete Dach abgetragen und die unmittelbare Gefahr beseitigt. Zwar bleibt ein Großteil der Straße noch durch Bauzäune gesperrt, doch es gibt jetzt wieder einen schmalen Durchgang. Wie berichtet, steht das Haus unter Denkmalschutz. Der Eigentümer würden es gerne abreißen, da nach Darstellung von Gutachtern eine Sanierung unwirtschaftlich wäre. Er hatte bei einem RHEINPFALZ-Termin in der Ruine erklärt, es unter Verwendung von Tür- und Fenstergewänden in der bisherigen Form wieder errichten zu wollen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, dürfen aus statischen Gründen ein bis zwei Wände im rückwärtigen Bereich des ersten Obergeschosses zunächst rückgebaut werden, müssen aber wieder ersetzt werden. Freigegeben seien diese Arbeiten noch nicht. Wie das Stadtbauamt weiter mitteilt, stehen nun weitere Sicherungsarbeiten in enger Abstimmung mit der Bauordnungsabteilung und dem Denkmalschutz an, darunter die Errichtung eines Notdachs. Danach könne ein noch größerer Teil der Straße wieder geöffnet werden.