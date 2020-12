Ein Fußgänger wurde am Dienstag bei einem Unfall in der Weinstraße verletzt. Laut Polizei war gegen 16.30 Uhr ein 83-Jähriger aus Bad Bergzabern mit seinem Auto in Richtung Kurtalstraße unterwegs, als er in Höhe der Poststraße einen 35-jährigen Fußgänger übersah, der die Weinstraße am dortigen Zebrastreifen überqueren wollte. Der Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der am Pkw entstandene Schaden wir auf 4000 Euro geschätzt.