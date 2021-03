Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat einen neuen Torwart. Der 19-Jährige Benny Baumann wechselt vom SV Geinsheim. Die laufende Saison war sein erstes Jahr im Aktivenbereich. Zuvor spielte er vier Jahre in der Jugend des FV Dudenhofen. Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff war in Dudenhofens U17 zwei Jahre lang Baumanns Trainer und kennt den 1,88 Meter großen Keeper. „Er ist geholt worden als junger Keeper, der dem Stammtorwart Druck machen soll. Benny ist sehr ehrgeizig, bringt körperlich alles mit und möchte viel von unserem Torwart-Trainer Björn Streib lernen. Wenn er so weiter macht, dann bin ich überzeugt, dass er eine gute Zukunft vor sich hat“, sagt Pfaff. Den Verein verlassen werden Dominik Fetzner, Mustafa Köse, Felix Cölln und Meldin Kovacevic. Damit stehe der Kader aus 22 Feldspielern und drei Torhütern für die kommende Saison so gut wie fest.