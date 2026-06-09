Werden Spiele der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Landau öffentlich im Freien gezeigt, wird dies die Stadt bei einer Anstoßzeit bis 22 Uhr grundsätzlich genehmigen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft können damit alle unter freiem Himmel gezeigt werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass auch während einer Fußball-Weltmeisterschaft die reguläre Nachtruhe gilt. Eine vom Bund erlassene „Public-Viewing-Verordnung“ ermögliche es den Kommune, für öffentliche Übertragungen von WM-Spielen Ausnahmen zuzulassen, erläutert die Stadt. Deshalb brauchen Anbieter, die Spiele im Freien zeigen wollen, eine Ausnahmegenehmigung der Stadtverwaltung. Da Begegnungen, die um 22 Uhr begännen, in der Regel spätestens gegen Mitternacht beendet seien, könnten sie mit den Belangen des Lärmschutzes vereinbart werden, so die Stadt. Zeitüberschreitungen durch Verlängerungen oder Elfmeterschießen in der Hauptrunde würden ebenfalls berücksichtigt.

Für Spiele mit späteren Anstoßzeiten sollten laut den Empfehlungen des Landes grundsätzlich keine Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, führt die Stadt weiter aus. Das Schutzbedürfnis der Anwohner beziehungsweise die Nachtruhe seien hier berücksichtigt.