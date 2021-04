Das Landauer Unternehmen Progroup, Hersteller von Wellpappe, unterstützt eigenen Angaben zufolge als Sponsor den Verein Team Bananenflanke Südpfalz. Dabei handelt es sich um ein Fußballprojekt speziell für Kinder mit geistigem Förderbedarf. Am Progroup-Standort in Landau haben das Vorstandsmitglied Maximilian Heindl und der Vorsitzende des Vereins Stefan Schmitzer jetzt einen Vertrag unterzeichnet.

„Wir sind sehr dankbar über diese finanzielle Unterstützung. Insgesamt betreut und trainiert der Verein Team Bananenflanke Südpfalz 50 Kinder und junge Erwachsene auf dem Gelände der Fortuna Billigheim und in Herxheim auf dem Gelände des St. Paulus Stifts. Dabei sind Vereinstrainer und Betreuer verschiedener Fußballvereine für unsere vier Mannschaften im Einsatz“, so Schmitzer.

Eine der vier Mannschaften trägt von nun an das Unternehmen in seinem Namen: die Progroup Black Bananas. Die Spielerinnen und Spieler dieser Mannschaft sind zwischen zehn und 25 Jahre alt. Höhepunkte im Sportjahr des Vereins sind drei als „Spieltage“ bezeichnete Turniere. Dann treten die Spielerinnen und Spieler der einzelnen Mannschaften mehrfach gegeneinander an. Wann der nächste Spieltag stattfinden wird, steht heute noch nicht fest, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.