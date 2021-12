Timo Zwing wird zur Saison 2022/23 neuer Trainer beim SV Gommersheim in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt West. Der Maikammerer tritt die Nachfolge von Stefan Walburg an, der im November aufgehört hat. Zwing coacht aktuell die zweite Mannschaft des Vereins, Tabellenführer der C-Klasse Süd. Zwing trainierte schon mehrere Jugendmannschaften des Vereins und spielte früher für den SVG in der Verbandsliga.