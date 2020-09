Mehrere Spieler des VfR Sondernheim haben am Dienstagabend einen Dieb auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben. Ein Spieler ging während des Trainings in die Umkleidekabine, um seine Schuhe zu wechseln. Er wollte kurz auf sein Handy schauen, musste aber feststellen, dass es nicht mehr da war. Da hörte er Geräusche aus dem Ballraum. Er öffnete die Tür und fand den Einbrecher. Er rief seine Mitspieler zu Hilfe. Mehrere Spieler fixierten den Mann auf dem Boden und verständigten die Polizei. Der Mann hatte bereits mehrere Handys und Geldbeutel an sich genommen. Zudem soll er mit einer Luftdruckwaffe, Geschossen, mehreren Springmessern und einem Brecheisen bewaffnet gewesen sein.