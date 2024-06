Sommer, Sonne, Fußballzeit: Eine Woche vor Anpfiff der Europameisterschaft öffnet die Almhütte in der Albert-Einstein-Straße 6a ihren Außenbereich – den (P)alm Beach.

Gäste können dort – mit ordentlich Sand unter ihren Füßen – alle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft auf einer großen LED-Videowand verfolgen. Betreiber Marcel Sponheimer spricht von einem „kleinen feinen Public-Viewing-Event“ in Kooperation mit der Sparkasse Südpfalz. Bis zu 300 Leute finden Platz am „Strand“ im Gewerbepark Queichheim. Der Eintritt ist an Spieltagen der Nationalelf frei. DJ Uwe Dienes moderiert und sorgt für Musik. Darüber hinaus gibt es eine VIP-Lounge inklusive Catering für bis zu 40 Gäste. Die Kosten dafür: rund 50 Euro pro Person. Bei schlechtem Wetter wird die Übertragung in die Alm verlegt. Der erste Spieltag am Freitag, 14. Juni, startet am (P)alm Beach übrigens schon morgens mit einem E-Sport-Event, bei dem zusammen und gegeneinander Fußball auf Videoleinwand gespielt werden kann.

Party bis in die Morgenstunden

Zusätzlich zu den Deutschlandspielen hat der (P)alm Beach außerdem für wechselnde Events geöffnet: Am kommenden Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, ist die Eröffnungsfeier. Dann verwandelt sich der „Strand“ in eine große Tanzfläche. Dejay Dee legt die Musik auf. Mit Absprache der Stadt darf am (P)alm Beach jeweils bis in die Morgenstunden gefeiert werden, wie Sponheimer berichtet. Am Freitag, 21. Juni, 18 Uhr, gibt es im Rahmen der Fete de la Musique eine Latin Night, am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, eine White Night und am Freitag, 23. August, 20 Uhr, macht DJ Danny Malle Stimmung. Alle Infos sowie Tickets für die Partys gibt es auf der Homepage der Alm unter alm-landau.de.