In etwas mehr als einem Monat ist Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft 2024. In Landau laufen die Vorbereitungen für die weit und breit größte Public-Viewing-Arena auf dem neuen Messegelände auf Hochtouren.

Wer bei der Ticketvergabe für die Stadien leer ausgegangen ist oder die hohen Kosten für Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen oder Hamburg scheut, aber trotzdem bei Stadion-Atmosphäre mitfiebern und mitfeiern will, hat in Landau gute Chancen. Bis zu 6500 Menschen können sich die Spiele live auf dem 52 Quadratmeter großen LED-Bildschirm anschauen.

Dass es oft voll werden wird, daran hat Timo Gerach, der zusammen mit seinem Bruder Marco für die Eventschmiede verantwortlich zeichnet, nach den „euphorisierenden Ergebnissen der Nationalmannschaft in jüngster zeit“ keine Zweifel. Nach seinen Angaben sind 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, die das Public-Viewing-Stadion am Laufen halten. Der Aufbau beginnt am 3. Juni.

zwei Euro für Sicherheit und Sauberkeit

„Wir wollen ein friedvolles Event“, sagt Timo Gerach. Eine Agentur hat das mehr als 50 Seiten starke Sicherheitskonzept für die Großveranstaltungen in enger Absprache mit der Stadt, dem DRK und der Polizei erstellt. Dazu gehören Einlasskontrollen wie im Stadion durch einen Sicherheitsdienst. Bei den großen Spielen wie denen der deutschen Nationalmannschaft und den Finalbegegnungen wird dafür, wie schon 2018, eine Sicherheits- und Sauberkeitspauschale von zwei Euro erhoben, auch wenn der Eintritt ansonsten kostenlos ist. Der SWR sorgt für ein Rahmenprogramm.

Blick in den VIP-Lounge-Bereich. Foto: Eventschmiede

Dank Partnern und Sponsoren könnten auch die übrigen Preise so gehalten werden, dass die Arena zur Begegnungsstätte für die gesamte Südpfalz werden könne, sagt Gerach und nennt fünf Euro als Schoppenpreis und unter zehn Euro für Nudelgerichte oder Salate.

Im bei Unternehmen beliebten VIP-Bereich, wo es überdachte große Lounges mit Catering und Getränken gibt, sei schon die Hälfte der Plätze verkauft, sagt Gerach. Wer mitten im Trubel mit Freunden feiern und sicher einen Sitzplatz ergattern will, kann sich eine Biertischgarnitur mieten. Acht Getränke für acht Freunde sind darin schon inbegriffen.

Info

Alles zum Public Viewing gibt es im Netz unter Eventschmiede-Gerach.de