Der Landkreis SÜW sucht eine Fuß- oder Musikgruppe, die auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems die Region vertreten. Die Veranstaltung ist vom 16 bis zum 18. Juni. Gesucht wird ein Verband oder Verein aus dem Landkreis, der eine Fuß- oder Musikgruppe stellen kann, welche in Trachten, Kostümen oder Uniformen am Festzug teilnimmt. Die Gruppe kann bis zu 30 Personen umfassen. Bewerbungen sind bis 31. Dezember möglich, und zwar per E-Mail an die Pressestelle der Kreisverwaltung, pressestelle@suedliche-weinstrasse.de. Weitere Infos zum Rheinland-Pfalz-Tag gibt es im Netz unter www.rlp-tag.de.