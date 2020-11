Zu einem schweren Frontalzusammenstoß kam es laut Polizei am Samstag gegen 16 Uhr auf der K32 zwischen Maikammer und Sankt Martin. Eine 19-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Maikammer unterwegs und wollte nach links in die Mühlstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mini einer 56-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden von insgesamt 15.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die K32 für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Nach Mitteilung der Polizei kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Renault-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.