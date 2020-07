Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 12.15 Uhr in Landau. Nach Angaben der Polizei wollte ein 34-jähriger Autofahrer von der L 509 in Fahrtrichtung Autobahn nach links in die Johannes-Kopp-Straße abbiegen. Dabei habe er ein entgegenkommendes Auto übersehen. Dessen 24-jähriger Fahrer und der 30-jährige Beifahrer wurden beim Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme wurden die Fahrspur in Richtung Landau und die Linksabbiegerspur von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr gesperrt.