Ein Blechschaden von geschätzt 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes, der am Freitag ab 17 Uhr für starke Verkehrsbehinderungen um Annweiler gesorgt hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-jährige Fahranfängerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Kleinwagen die B10 in Richtung Pirmasens gefahren und hatte in Höhe Annweiler nach links in Richtung Bad Bergzabern abbiegen wollen. Dabei hatte sie ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben bei dem Aufprall unverletzt. Beide Autos wurden aber vorne so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die B10 wurde rund 30 Minuten für Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es kam zu Staus, da der Verkehr durch Annweiler geleitet wurde.