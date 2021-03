Glück im Unglück hatten am Samstagmorgen zwei Autofahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße. Laut Polizei verlor einer der Autofahrer in einer scharfen Rechtskurve auf der Landstraße zwischen Frankweiler und Albersweiler wohl aufgrund zu hohen Tempos die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer wurde nur leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.