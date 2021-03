Das hätte auch richtig böse enden können. Am Donnerstag um 8.40 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Brücke über dem Panzergraben bei Steinfeld, wie die Polizei berichtet. Grund: Eine 78-jährige Renault-Fahrerin, die auf der L545 aus Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern unterwegs war, war auf der Brücke auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ihr Wagen stieß mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Ein weiterer 84-jähriger Insasse und der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.