Landau. Nach einer zweijährigen Corona-Pause laden die Landauer Pfarreien wieder zur gemeinsamen Feier des Fronleichnamsfestes ein. Der Festgottesdienst, den die Pfarrei Mariä Himmelfahrt inhaltlich gestaltet, beginnt um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz (Rathausplatz) in der Landauer Innenstadt.

Nach dem Gottesdienst sind in diesem Jahr vier verschiedene Wege vorgesehen, die unterschiedlichen Erwartungen der Gläubigen entgegenkommen sollen: Eine dieser Prozessionen wird in der herkömmlichen Weise stattfinden (Marktstraße, Gerberstraße, Königstraße), drei Themenwege ergänzen das Angebot: Ein Wasserweg führt entlang der Queich, ein Natur- und Bienenweg zu einer Wiese in der Waffenstraße und ein Weinweg lädt auf dem Rathausplatz zum Nachdenken und Probieren über die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit ein.

Die Reunion und Bewirtung wird von der Pfarrei Heiliger Augustinus (mit den Gemeinden Heilig Kreuz, Christ König und St. Elisabeth) organisiert und findet im Kreuzgang der Augustinerkirche statt. Für das Kuchenbuffet werden Kuchenspenden gerne angenommen, entweder am Donnerstag, 16. Juni, von 8 bis 9 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz oder nach der Prozession ab 11 Uhr.

Die katholische Kirche feiert am Fronleichnamstag das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi.