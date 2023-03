Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Babylon-Friseursalon von Yasser Al-Hasnawi öffnet ab sofort seine Pforten. Nach dem Hin und Her mit seinem Laden im Landauer Kaufland-Markt ist der Umzug in die Ladenzeile in der Horststraße vollzogen.

Der Babylon-Friseursalon befindet sich in der Passage, wo auch der Tierbedarfsanbieter Fressnapf ist. Insgesamt sechs Friseure sind in dem neuen Geschäft am Werk, teilt Yasser Al-Hasnawi mit. „Der