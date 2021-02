Das Aussehen und die Pandemie – ein Thema, das für Gesprächsstoff sorgt. Um es vorweg zu sagen: Illegales Haareschneiden (wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass es diesen Ausdruck geben könnte?) ist unfair all denjenigen gegenüber, die mit ungeschnittenen oder ungefärbten Fransen so aussehen, wie sie nicht aussehen wollen. Natürlich gönnen wir jedem Friseur in der Pandemie sein Schwarzgeld – das ist nicht das Problem. (Falls das Finanzamt mitliest: Wir haben keine Kenntnis von illegalen Aktivitäten und distanzieren uns von diesen. Die Redaktionsmitglieder geben jeden Euro bei der Steuer an, eine Prüfung ist nicht nötig. Versprochen.) Aber wir könnten uns als Gesellschaft auf eines verständigen: Stecken Sie Ihrem Friseur (oder Lieblingswirt oder wem auch immer) ab und an ein bisschen Geld in den Briefkasten – aber nehmen Sie seine Dienstleistungen nicht in Anspruch. Wenn wir alle wie die Hippies rumlaufen, braucht sich niemand dafür zu schämen. Es wäre nett, wenn alle nett wären.