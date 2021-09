Ronny Adler, Friseur aus Landau, hat die Flutkatastrophe an der Ahr bewegt. Schnell war klar: Er möchte helfen. Kurzerhand entschied er sich, das Trinkgeld zu spenden, das ihm Kunden fürs Haareschneiden zustecken. Die Scheine und Münzen landen bei Adler in einem umfunktionierten Marmeladenglas. Bisher sind bereits 500 Euro zusammengekommen. „Ich verdiene als Friseur zwar nicht viel Geld. Aber was die Menschen im Flutgebiet mitmachen, das ist wirklich schlimm“, sagt der gebürtige Sachse. Kurz nach dem Unglück war er mit einer privaten Initiative aus der Südpfalz an der Ahr, um den Menschen dort zu helfen. Bei einer Familie half Adler, das zerstörte Haus zu entrümpeln. Inzwischen sei er mehrfach dort gewesen, erzählt der 41-Jährige. Seine Spendenaktion soll noch den kompletten September über laufen. Dann möchte er das Geld jener Familie spenden, die er im Flutgebiet kennengelernt hat. „Ich weiß nicht, woher die Menschen dort noch diese Fröhlichkeit und Freundlichkeit hernehmen. Das ist toll“, sagt Adler über seine Begegnungen mit Flutopfern an der Ahr.