Bei einem Wildunfall kamen in der Nacht auf Montag zwei Frischlinge ums Leben. Wie die Polizei berichtet, kreuzten mehrere Jungtiere gegen 5.30 Uhr die Landstraße zwischen Weyher und Rhodt. Eine 42-jährige Autofahrerin, die auf der L 509 unterwegs war, erfasste zwei mit ihrem Wagen. Durch den Zusammenprall wurden die Frischlinge getötet. Die Polizei weist darauf hin, dass Wildtiere besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen überqueren. Vor allem in der Dämmerung. „Deshalb Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein, damit man unfallfrei ankommt“, mahnt die Polizei.