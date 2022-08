Seit vergangener Woche sprudelt im Schwanenweiher in Bad Bergzabern eine kleine Fontäne, um ihn vor dem Umkippen zu bewahren. Wegen der lang anhaltenden Hitze und weil der Erlenbach wegen Wassermangels als Sauerstoffversorger ausfällt, drohte das dem Gewässer im Kurpark. Als Soforthilfe pumpte die Feuerwehr bislang täglich einen Wasserstrahl in den Weiher. Diese Aufgabe übernimmt nun eine Belüftungsanlage, die vor einiger Zeit in einem Teich am Haus des Gastes im Einsatz und mittlerweile eingelagert war, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Müller auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Das Problem in Bad Bergzabern ist kein neues Phänomen. Vor gut drei Jahren drohte auch der Schwanenweiher in Annweiler umzukippen, auch dort half zunächst die Feuerwehr, dann ein Roboter. Solange die Durchflussmenge des Erlenbachs derart gering und die Temperaturen hoch bleiben, wird das Gerät laufen. Sobald eine künstliche Belüftung des Weihers nicht mehr nötig ist, wird es abgeschaltet. „Dann müssen wir ja auch die Energie nicht weiter dafür verbrauchen“, sagt Müller.