Wer für Weihnachten ein friesisches Festmahl plant, für den hat Rüdiger Ebsen von der Landauer Friesenstube das passende Rezept.

Als Vorspeise

Für ein Carpaccio von der Jakobsmuschel mit Wasabi-Mayonnaise werden benötigt: acht Jakobsmuscheln mit Schale, zwei Stangen Frühlingszwiebeln, vier Esslöffel Zitronenöl, vier Teelöffel Mayonnaise, Wasabi oder grüne Meerrettichsoße

Das Muschelfleisch aus der Muschel lösen, von Rogen befreien, abspülen und trocken tupfen. Die Schalen waschen und zum Anrichten beiseitelegen. Das in dünne Scheiben geschnittene Fleisch von jeweils zwei Muscheln in eine tiefe Muschelschale legen, mit fein geschnittenen Zwiebeln bestreuen. Öl darüber geben, mit Salz bestreuen. Die Mayonnaise mit dem Wasabi verrühren und einen Teelöffel an den Carpaccio geben. Dazu Salat und Baguette servieren.

Als Hauptspeise

Als Hauptspeise empfiehlt Ebsen Steinbutt-Filet mit Gemüsestreifen und Champagnersenfsoße. Man nehme hierfür 800g Kartoffeln, 50g Butter, 250g Möhren, 250g Lauch, 250g Zucchini, 250g Sellerie, 0,1 l Fischfond, 0,1 l Weißwein (Riesling), ein Kilogramm Steinbutt, 0,1 l Sahne, 100g Crème fraîche, 50g grober Champagner-Senf, Salz, Pfeffer, Zitronensaft

Zur Zubereitung: Kartoffeln schälen und kochen. Dann Gemüse waschen, putzen und in Streifen schneiden. Butter in der Pfanne auslassen, Gemüsestreifen dazugeben. Bei geschlossenem Deckel eine Minute dünsten lassen. Fischfond und Wein dazugießen und aufkochen. Das Fischfilet mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen und auf das Gemüse legen. Bei geschlossenem Deckel fünf Minuten garen. Fisch und Gemüse herausnehmen, im vorgewärmten Backofen warmstellen. Senf, Sahne und Crème fraîche in den Sud rühren, köcheln lassen, nach Belieben abbinden und würzen. Soße über den Fisch geben und mit Gemüse und Kartoffeln servieren.