Am frühen Sonntag gegen 4,45 Uhr geriet ein 22-Jähriger mit zwei jungen Männer, 21 und 23 Jahre alt, vor dem Nachtclub Logo in der Landauer Xylanderstraße in einen Streit. Nach Angaben der Polizei eskalierte der Streit. Der 22-Jährige und der 21-Jährige schlugen sich. Beide wurden leicht verletzt. Als die Polizei vor Ort erschien, gaben sich die beiden Kontrahenten die Hand und gingen ihrer Wege. Sie müssen dennoch mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.