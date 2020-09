Die Friedhöfsgebühren in Landau werden wohl steigen. Das ist das Ergebnis der Betriebskostenrechnung, die die Verwaltung dem Hauptausschuss vorlegte. Einer der Gründe sei die bleibende Veränderung in der Bestattungskultur: Immer mehr Menschen entschieden sich für eine günstigere Urnenbestattung und gegen ein traditionelles Begräbnis mit Sarg, erläuterte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Der eigentlich für 2024 geplante zweite Teil der Urnenwand (Kolumbarium) in Queichheim werde beispielsweise ein Jahr vorgezogen.

2019 wird zwar noch ein Überschuss von rund 4000 Euro erzielt – aber die kalkulierten Kosten und die ausstehenden Investitionen in die Ruhestätten führen dazu, dass in den kommenden Jahren mit Verlust gerechnet wird. Unterdessen wird der muslimische Friedhof wohl deutlich teurer als geplant. Deshalb müsse wohl mit den Gemeinden über eine finanzielle Beteiligung gesprochen werden, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.