Um die finanzielle Lage der ukrainischen Flüchtlinge zu erleichtern, veranstaltet der Verein Musiktage Südpfalz am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Leodegar in Steinfeld ein Friedenskonzert. Neben dem Chor „Herztöne“ treten auch einige Solisten auf. Darunter auch erstmalig die 21-jährige ukrainische Pianistin Anasatisa Lymehiok, die zurzeit mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Birkenhördt wohnt. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Der Erlös kommt ukrainischen Familien zu Gute, die in Steinfeld und Birkenhördt wohnen.