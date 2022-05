Der Chor „Herztöne“ unter der Leitung von Peter Kusenbach gibt am Sonntag ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Ukraine. Das Konzert findet in der protestantischen Kirche (Unterdorf) um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ukraine wird gebeten. Das Konzert ist eine Neuauflage einer erfolgreichen Aufführung von Palmsonntag diesen Jahres in der voll besetzten Kirche in Steinfeld. Peter Kusenbach ist nicht nur in der Südpfalz für seine Musik und sein soziales Engagement bekannt. So hatte er unter anderem die Flutopfer im Ahrtal mit gespendeten Klaviere unterstützt. Die Einnahmen des Konzerts kommen der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine zu Gute.