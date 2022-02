Der aus Anlass der Fasnacht geplante Mundartgottesdienst „Kirch uf Pälzisch“ in der Landauer Stiftskirche ist abgesagt. Darauf hat Dekan Volker Janke am Freitag mitgeteilt. Er hatte sich mit dem Landauer Carneval-Verein (LCV) abgestimmt. Beide sind überzeugt, dass es nicht zum Krieg in der Ukraine passen würde, auch wenn der Gottesdienst nicht ausgesprochen närrisch geworden wäre. Janke plant stattdessen einen Gottesdienst „mit Raum für Gedanken des Friedens und der Hoffnung“ und der Möglichkeit „Ängsten, Sorgen, Wut und Fassungslosigkeit Raum zu geben“ am Sonntag um 10 Uhr.