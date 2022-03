Die Schülervertretung des Evangelischen Trifels-Gymnasiums organisiert am Freitag eine Friedensdemonstration zusammen mit der Grundschule und der Realschule plus. Gegen 11 Uhr treffen sich die Schüler in der Markwardanlage. Von dort wollen sie eine ausgewählte Strecke durch Annweiler wandern, um gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden und Freiheit zu demonstrieren. Eine Kundgebung sowie eine Schweigeminute beenden die Veranstaltung gegen 12.40 Uhr wieder an der Markwardanlage. Ansprechpartner sind der Verbindungslehrer Florian Stender und Hannah Krauss von der SV.