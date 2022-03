Heute organisieren die Annweilerer Schulen eine Friedensdemonstration, um gegen den Ukraine-Krieg zu demonstrieren. 1200 Schüler werden auf den Straßen sein. Die Polizei Annweiler weist deswegen darauf hin, dass der Umzugsbereich nicht befahrbar sein wird. Dies sollten Anwohner und der Lieferverkehr beachten. Auch Busse fahren in dieser Zeit nicht in dem Gebiet. Starten wird die Demo um 11 Uhr in der Markwardanlage. Es geht über die Waldfriedenstraße und Viktor-von-Scheffel-Straße über Am Herrenteich, Waldfriedenstraße, Friedensstraße und Am Osterbächel zurück zum Kurpark, wo die Veranstaltung gegen 11.45 Uhr endet.