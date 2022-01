Auch die Landauer Ortsgruppe der weltweiten Initiative Fridays for Future kündigt eine Aktion für den globalen Streiktag am 25. März an. Wie Kaycee Hesse für Fridays for Future mitteilt, soll ab 12.05 Uhr unter dem Motto #PeopleNotProfit (Menschen, nicht Profit) auf dem Rathausplatz demonstriert werden. „Wir fordern die Regierungen weltweit auf, die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und Profite einiger Konzerne nicht über das Leben von Menschen zu stellen“, heißt es in der Ankündigung. Weiterhin wolle man eine Bilanz der ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung ziehen. Lokal setzen sich die Aktivisten gegen die geplanten Erdöl-Bohrungen in Offenbach ein, betont Hesse.