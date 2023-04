Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war wieder globaler Streiktag in Landau. Fridays for Future hatte gerufen, 230 Menschen kamen. Jetzt sei die Zeit zum Handeln, sonst sei das 1,5-Grad-Ziel nicht zu halten, hieß es. Sie haben auch Forderungen an die Lokalpolitik – der Zuständige ist enttäuscht.

„Die Demos sind wichtiger denn je.“ Das betont Fridays-for-Future-Aktivistin Charlotte Tempel, Mitorganisatorin der Demo am Freitag auf dem Landauer Rathausplatz. Es würden neue