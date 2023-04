Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz strahlendem Sonnenschein fiel die Fridays-for-Future-Demo am Freitag in der Landauer Innenstadt kleiner aus als erwartet. Rund 260 Menschen demonstrierten für den Klimaschutz. Am Ende reichte es allerdings, um ein besonderes Zeichen zu setzen.

„People not Profit“ lautete das Motto des globalen Klimastreiks am Freitag, an dem sich auch die Landauer Fridays-for-Future-Gruppe mit einer Demonstration beteiligte. Menschen statt Profit. „Das