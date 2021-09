Am Freitag wird wieder fürs Klima gestreikt – und es soll richtig groß werden. Die Gruppe Klimastreik Landau kündigt zum globalen Streiktag die „wahrscheinlich größte Veranstaltung“ in der Stadt bisher zu einem Klimastreiktag an. Geplant ist ab 12.05 Uhr ein Demozug durch und um die Innenstadt mit Start- und Endpunkt am Alten Messplatz. Um 13 Uhr soll es abschließende Redebeiträge sowie den Auftritt einer regionalen Band auf dem Messplatz in Landau geben. „Die kommende Bundestagswahl ist eine, wenn nicht sogar die entscheidende Wahl unserer Zeit. Machen wir weiter wie bisher, wird es zur nächsten Wahl zu spät sein, um die 1,5 Grad noch einzuhalten“, sagt Kaycee Hesse von der Gruppe Klimastreik Landau.