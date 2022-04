Mit einer Fahrraddemo am Sonntag, 24. April, zum Bohrplatz der geplanten Erdöl-Bohrung in Offenbach will die Landauer Fridays-for-Future-Gruppe Landau gegen die weitere Verwendung fossiler Brennstoffe demonstrieren. Das teilte die Landauer Klimaaktivistin Kaycee Hesse mit. Es dürfe weder eine Erdöl-Förderung in Offenbach geben noch überhaupt neue Bohrprojekte. Stattdessen müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorangetrieben werden. „Wir dürfen nicht weiter hinnehmen, dass unsere Umwelt und Umgebung für fossile Brennstoffe niedergemacht und verpestet wird. Wir leben in einer Zeit von Krieg und Klimakrise, und beides wird durch die Fossilen nur immer weiter angeheizt. Wir geben diesen fossilen Rohstoffen, die uns letztendlich nur schaden, viel zu viel Macht“, so die 19-jährige Schülerin Charlotte. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Landauer Rathausplatz. Von dort aus radeln die Teilnehmer über die Rheinstraße, die Queichheimer Hauptstraße und die L509 durch Offenbach und zum geplanten Bohrplatz. Vor Ort werde es bei Kaltgetränken und Kuchen einige Redebeiträge von der Bürgerinitiative Kein Erdöl aus Offenbach, Greenpeace und dem Klimastreik Landau geben, außerdem Infomaterial und Musik. Trotz der Lockerungen der Corona-Regeln bitten die Veranstalter darum, bei der Eröffnungs- und Abschlusskundgebung Masken zu tragen und auf Abstand zu achten.