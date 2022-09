Auch in Landau werden am Freitag Menschen durch die Innenstadt ziehen, die sich um die Zukunft unseres Planeten sorgen. Der globale Streiktag von Fridays for Future steht unter dem Motto #PeopleNotProfit beziehungsweise #MenschenÜberProfite. Auch der Klimastreik Landau wird sich den Protesten wieder anschließen mit einer großen Veranstaltung mit Bühne und Band am Rathausplatz und einem Demozug durch die Innenstadt. Start der Demonstration ist um 12.05 Uhr am Rathausplatz und führt dann über die Gerberstraße, Königstraße, Ostbahn- und Reiterstraße durch die Marktstraße wieder zurück zum Rathausplatz. Auf der Bühne wird es gegen 13 Uhr einige Redebeiträge geben und im Anschluss Live-Musik der Karlsruher Band „Evia“.

„In dieser, für uns alle, anstrengenden Zeit des Krieges, der Energieknappheit und der steigenden Lebensunterhaltskosten stehen wir diesen Freitag für die sozial gerechte Bewältigung der Klimakrise ein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Während Energiekonzerne auf dem Rücken der Menschen in dieser Zeit der multiplen Krisen ihre Profite weiter ausbauten und die Politik das auch noch mittrage und sogar fördere, „gehen wir auf die Straßen für nachhaltige, günstige, unabhängige Energie“.