Die Landauer Fridays-for-Future-Initiative hat am Dienstag von 8 bis 18 Uhr an je einem Infostand in der Innenstadt und an der Uni 822 Unterschriften für „Fortschritt oder Rücktritt“ gesammelt. Wie Fridays for Future mitteilt, wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) aufgefordert, die Klimaziele einzuhalten oder zurückzutreten. Das Klimaschutzgesetz solle extra für ihn angepasst werden, weil sein Ressort die Klima-Sektorziele am deutlichsten verfehle. Entweder solle er die rechtlich bindenden Ziele einhalten oder den Weg frei machen für jemanden, der eine angemessene Klimapolitik verfolgt, fordert die Initiative.